ITC - [SPOILER] - Elle est de retour !

Stella est de retour aux Marais ! Elle n’a plus aucune nouvelle de Noémie et s’inquiète pour elle. Elle est revenue pour arranger les choses avec sa sœur mais elle n’a pas vraiment choisi le bon timing... Elle apprend que Noémie veut vendre le click and collect ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.