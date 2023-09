ITC - [SPOILER] - Elle est de retour !

La Cheffe Guinot fait son grand retour ! Son fils Louis est toujours en détention provisoire pour l'empoisonnement du Chef Auguste Armand… La justice doit faire son travail et c’est une situation compliquée à gérer pour Claire, qui se sent impuissante… Et si elle supervisait un jeune chef du master pour se changer les idées… Spoiler de l'épisode 761 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.