ITC - [SPOILER] - Elle est de retour et elle est métamorphosée !

Après son départ (forcé), Elodie se retrouve de nouveau dans la cour de l’Institut Auguste Armand. Grâce à Brice, Elodie a compris ses erreurs et a changé d’état d’esprit. Et, elle débute son retour à l’Institut en présentant ses excuses à Hortense et Eliott. Il semblerait qu’elle soit sur la bonne voie... Greg va-t-il finalement apprécier son retour ? Spoiler de l'épisode 535 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.