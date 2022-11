En savoir plus sur Agustin Galiana

Au restaurant du Double A, Lisandro donne un cours particulier de mixologie à David. Quand soudain, deux anciennes élèves font leur arrivée... Et oui, c’est le retour de nos deux best friends préférées : Anaïs et Salomé !!! Etonnamment, David n’a pas l’air très enjoué de retrouver Anaïs... Spoiler de l'épisode 527 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.