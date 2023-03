ITC - [SPOILER] - Gros rapprochement entre Anais et Théo

On en connait un qui a quelques soucis à se faire. Il ne fallait pas partir Lisandro... Rapprochement en règle en cuisine entre Anaïs et Théo. On ne sait pas combien de temps, ceux deux-là vont se tourner autour. Mais ne dit-on pas "plus c'est long, plus c'est bon". Les auteurs d'Ici tout Commence vont-ils jouer avec nos nerfs ? Spoiler de l'épisode 615 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.