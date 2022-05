ITC - [SPOILER] - Hortense craque en plein service !

Son problème de boulimie, l’accident du bal de promo et la cheffe Guinot à l’hôpital... Pour Hortense, c’est le coup dur, elle ne tient plus et craque en plein service devant une cliente. Elle a besoin de repos. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.