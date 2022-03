ITC - [SPOILER] - Hortense rejoint le côté obscur !

Hortense et Greg et Mehdi et Eliott sont en binôme pour challenger Anaïs et Salomé avec des recettes... surprenantes ! Ils décident de leur compliquer la tâche. On connaissait Hortense naïve, mais cette fois-ci, elle rejoint le côté obscur de la force ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.