ITC - [SPOILER] - Il est de retour...

A l’Institut Auguste Armand, Eliott et Hortense réservent une surprise à Clotilde. Ils lui font passer un message de manière subtile. Tout s’éclaire quand elle se retourne et voit son fils, Jérémy, qui est censé être en Australie. Après un an d’absence, les retrouvailles sont fortes... Spoiler de l'épisode 515 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.