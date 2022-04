ITC - [SPOILER] - Il est de retour à l'Institut !

On ne s’attendait plus à son retour, mais c’est bien lui, Louis est à l’Institut ! Il fait la surprise à Charlène et lui offre une danse plus que romantique au bal de promo. Charlène a retrouvé sa moitié et c’est le principal pour elle. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.