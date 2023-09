ITC - [SPOILER] - Jim fait le premier pas face à Jasmine et ça tourne mal...

Lors d’une sortie footing en famille, Thibault suggère à Jim de se montrer plus aimable avec Jasmine et de faire un pas vers elle. On a comme l’impression que ce premier pas ne va pas avoir l’effet escompté… Spoiler de l'épisode 751 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.