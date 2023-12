ITC - [SPOILER] - Kelly et Jasmine enquêtent et découvrent…

Jasmine est déterminée à trouver qui est responsable de l'explosion du four ! Kelly l'accompagne. Les deux copines en profitent pour discuter de la relation de Jim et Jasmine... Reprenons, qui a pu désactiver l'alarme de ce fichu four ? Elles sont sûres d'une chose : Bérénice n'a pas pu faire la manip toute seule. Mais alors qui ? Spoiler de l'épisode 813 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.