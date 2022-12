ITC - [SPOILER] - Kelly et Laetitia découvrent la liaison de Thomas et Salomé !

Il fallait que ça arrive !!! Laetitia, Kelly et Thomas profitent de leur premier repas de Noël ensemble. Mais, ce n'est pas sans compter sur la fille de Thomas pour venir casser l'ambiance... Salomé et Thomas n'ont plus le choix que de tout avouer au sujet de leur relation ! Spoiler de l'épisode 563 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.