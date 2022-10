ITC - [SPOILER] - Kelly reçoit un soutien inattendu !

Kelly se sent seule. En cours, plus personne ne lui adresse la parole. Elle a besoin de faire un break. Etonnamment, Louis lui apporte son soutien. Il lui fait des confidences sur son père biologique, Thomas Lacroix. Pour Louis, Kelly tombe dans le piège de son père... elle se dévalorise et perd toute motivation. Spoiler de l'épisode 507 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.