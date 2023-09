ITC - [SPOILER] - Kelly tiraillée entre Lionel et Malik !

En cuisine, Malik et Kelly se rapprochent… Sous les yeux de Lionel… Très attentif à ce qui se déroule sous ses yeux ! Il se mêle à la conception de leur recette… Kelly est tiraillée entre la proposition de Malik et Lionel… Lequel finira-t-elle par choisir ? On a notre préférence… Spoiler de l'épisode 764 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.