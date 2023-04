ITC - [SPOILER] - La boulette d'Ambre et Anaïs !

A la coloc, Ambre et Anaïs retrouvent Salomé. Ni une ni deux, Anaïs part à la pêche aux infos concernant le rendez-vous de Salomé et Gaëtan. Mais, Anaïs n'est pas très discrète et Gaëtan entend tout ! Il est furax... Spoiler de l'épisode 637 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.