ITC - [SPOILER] - La boulette d'Enzo et Vic !

Enzo et Vic rencontrent Chris, le frère de Billie ! On dirait que le frère protecteur tente d'avoir des informations au sujet de Tom... Chris en dit peut-être un peu trop... Vic ne sait plus comment rattraper la situation ! Spoiler de l'épisode 786 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.