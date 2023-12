ITC - [SPOILER] - La confrontation entre Salomé et Anaïs !

En cuisine, Salomé est plus exigeante que jamais et ses apprentis chefs semblent louper tout ce qu'ils entreprennent ! Pareil du côté de la brigade d'Anaïs... Un coup monté des élèves qui force les deux ex meilleures amies à la confrontation ! Spoiler de l'épisode 827 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.