En savoir plus sur

Grâce à l’initiative de Gaëtan et Zacharie, Teyssier goûte la dernière pâtisserie de Noémie. Et c’est un véritable succès ! Il la recommande sur-le-champ pour qu’elle travaille avec l’un des plus grands chefs pâtissiers à Singapour. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.