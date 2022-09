ITC - [SPOILER] - La mauvaise blague d'Anaïs et David !

Salomé est abasourdie. La complicité entre Anaïs et David devient de plus en plus frappante. Mais ce qui l’inquiète le plus, c’est le comportement d’Anaïs. Pourtant bonne élève depuis son premier jour à l’Institut Auguste Armand, Anaïs se permet de prendre à la légère voire de provoquer la Cheffe Meyer à travers la réalisation de son dessert. Attention à ce que la folie de David n’influence pas Anaïs... Spoiler de l'épisode 491 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.