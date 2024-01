ITC - [SPOILER] - La première fois de Vic et Enzo !

Voilà maintenant quelque temps qu'Enzo et Vic sont ensemble et ils n'ont toujours pas fait leur première fois ! On dirait que c'est le jour j... Et ils ont une manière de faire bien à eux. Un moment suspendu entre les deux amoureux ! Spoiler de l'épisode 848 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.