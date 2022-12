ITC - [SPOILER] - Laetitia découvre le secret de Thomas !

Depuis son retour à l'Institut, Laetitia s'accroche de plus en plus à Thomas. Elle espère pouvoir reprendre leur histoire d'il y a 18 ans. Mais, Thomas met les choses au clair avec elle et lui avoue qu'il fréquente une femme. Coup dur pour Laetitia ! Spoiler de l'épisode 562 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.