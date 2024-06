ITC - [SPOILER] - Laetitia est incapable de cacher la vérité !

Laetitia retrouve Stanislas et retrouve un homme perdu... Il culpabilise d'avoir trahie sa femme et ignore tout de la relation cachée de Maïa avec un autre. Alors Laetitia ne peut tenir le secret plus longtemps ! Spoiler de l'épisode 954 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.