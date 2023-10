ITC - [SPOILER] - Laetitia joue la love coach avec Lionel

Entre Lionel et Kelly, c'est au point mort. Mais, ce n'est pas sans compter sur Laetitia pour tenter d'améliorer les choses entre sa fille et son ex petit-ami. Laetitia parle à coeur ouvert à Lionel. Va-t-il appliquer ses conseils ou en faire qu'à sa tête ? Spoiler de l'épisode 770 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.