ITC - [SPOILER] - Laëtitia prend une décision radicale !

Guillaume n’accepte pas l’amitié naissante de Laëtitia et Tony. Laëtitia rend visite à Tony pour la dernière fois et lui annonce sa décision plus que radicale. Elle veut prendre de la distance avec lui pour préserver son couple ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.