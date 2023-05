ITC - [SPOILER] - Laetitia prête à tout pour sauver Kelly !

Cette situation ne peut plus durer. Ces derniers temps, Laetitia et Lionel ne reconnaissent plus Kelly. D'après Laetitia, la Cheffe Lenglart coche toutes les cases du "pervers narcissique". Laetitia a peut-petre un plan pour sauver Kelly des griffes de Carole... Spoiler de l'épisode 671 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.