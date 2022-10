ITC - [SPOILER] - Le cercle, c'est terminé !

Au double A, Vic, Ambre, Billie, Théo et Enzo se réunissent. Des rumeurs circulent : de la drogue s’est retrouvée dans le gâteau de Mehdi. Enzo et Ambre doutent du comportement de Vic. Seul Théo prend sa défense. Le cercle se dissout et Vic se met ses amis à dos... Spoiler de l'épisode 517 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.