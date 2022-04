ITC - [SPOILER] - Le clash entre Jasmine et Salomé !

Jasmine confronte Salomé ! Elle lui reproche de s’accaparer son travail pour le bal de promo. Elles se disputent pour l’organisation et veulent toutes les deux y contribuer. Le rapprochement d’Axel et Salomé ne doit pas y être pour rien non plus... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.