ITC - [SPOILER] - Le discours émouvant de Delobel

En cuisine, Greg reçoit la visite de son père. Le mariage approche et des tensions naissent entre Greg et Eliott. Son père trouve les bons mots pour le rassurer... Mais, Greg se sent complètement perdu. Spoiler de l'épisode 703 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.