ITC - [SPOILER] - Le moment très gênant entre Léonard et Ethan !

Dans les vestiaires, Ethan entreprend un strip-tease devant sa chérie… Léonard débarque et c'est le moment le plus gênant qu'ils aient vécu ! Alors qu'Ethan s'empresse de se rhabiller, Maya tente comme elle peut, de cacher à quel point elle est gênée. De son côté, Léonard, vexé, fait une réflexion qui plonge Maya (encore plus) dans l'embarras… Spoiler de l'épisode 800 d'Ici tout commence.