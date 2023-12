ITC - [SPOILER] - Le Noël de l'Institut vire au drame pour Carla

Au Double A, sont attablés les parents adoptifs de Carla, Rose et Antoine pour un dîner de Noël ! C'est l'heure des cadeaux... On dirait que tous les membres de la famille n'étaient pas au courant de la perte du bébé de Carla... De quoi mettre toute la tablée mal à l'aise et plonger la première année, à nouveau, dans un mal être sans précédent ! Spoiler de l'épisode 824 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.