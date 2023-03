ITC - [SPOILER] - Le secret d'Ambre dévoilé !

Après Théo et Vic, c'est au tour d'Ambre de voir son secret affiché dans le groupe de l'Institut ! La bombe est lâchée et elle risque de mettre la pagaille au sein d'un certain couple... Spoiler de l'épisode 623 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.