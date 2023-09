ITC - [SPOILER] - Le secret de Teyssier dévoilé à tout l’institut !

Les chefs Marc Leroy et Emmanuel Teyssier se retrouvent dans le parc de l’Institut Auguste Armand. Alors que Leroy promet à Teyssier de toujours être là pour lui, quoiqu’il arrive, Tom Azem déboule pour prévenir Teyssier. Son secret a été diffusé sur les réseaux sociaux : “Emmanuel Teyssier a perdu le goût et l’odorat, il ne peut plus rester le Directeur de l’institut.” Comment le chef va gérer cette nouvelle ? Spoiler de l'épisode 756 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.