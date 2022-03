ITC - [SPOILER] - Les adieux de Souleymane et Deva

Deva n'a plus aucun espoir de rester à l'Institut et abandonne son combat. Souleymane ne comprend pas sa décision et cherche à la faire changer d'avis. Mais elle a fait son choix et lui fait ses adieux.