ITC - [SPOILER] - Les doutes de Salomé sur...

Salomé a des doutes et c'est justifié. Que font Anaïs et Teyssier ? Ces deux-là se voient en cachette. Relation amoureuse, sexuelle ? Salomé veut en avoir le cœur net et tente de tirer les verres du nez de son amie. Spoiler de l'épisode 740 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.