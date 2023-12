ITC - [SPOILER] - Les épreuves pour intégrer la coloc sont lancées !

Alors qu'une place s'est libérée à la coloc : c'est l'heure du recrutement ! 2 candidats en lice : Vic et Tom. La première épreuve permettra de juger qui est le plus propre et le plus solidaire. Sous les yeux d'Anaïs, Livio et David, un candidat se démarque.... Spoiler de l'épisode 811 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.