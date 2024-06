ITC - [SPOILER] - Les retrouvailles de David et de son agresseur

Le grand et terrible Duchesnay is back ! David ne pèse pas ses mots face à son agresseur. Son monologue est à la fois violent et si sincère... Spoiler de l'épisode 947 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.