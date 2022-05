ITC - [SPOILER] - Les vraies raisons de l'accident révélées !

L’enquête sur l’accident du bal de promo avance. Les gendarmes ont une première piste et à priori, ce serait le bâti de la salle qui serait mis en cause. Boule à facettes ou non, le plafond se serait effondré ! Mais de nouvelles informations vont peut-être changer la donne. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.