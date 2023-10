ITC - [SPOILER] - L'étrange méthode d'Hortense !

Le mélange de la technique et de la créativité est la clé ! Et les étudiants de première année semblent avoir du mal à allier les deux, dans une seule et même assiette... Hortense a une idée pour remédier à ça ! Elle invite les jeunes chefs à chacun, piocher une raquette de ping-pong... Quelle idée farfelue a encore eu Hortense ? Spoiler de l'épisode 774 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.