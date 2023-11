ITC - [SPOILER] - L'incroyable proposition d'Antoine !

Alors que le mensonge de Carla et Souleymane persiste, Antoine a une bonne nouvelle pour eux… Et s'il accueillait la femme enceinte ? Rose, au courant de la supercherie et spectatrice de la scène, est décontenancée… Sans parler de Souleymane… Comment réagira Antoine quand il découvrira le secret de Carla ? Spoiler de l'épisode 796 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.