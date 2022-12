ITC - [SPOILER] - Lionel balance LA bombe à Greg !

Greg est sur un petit nuage depuis qu'Eliott est revenu habiter avec lui et Jasmine. Greg, il le sent... c'est sur la bonne voie. Mais, Lionel lâche une bombe à Greg au sujet d'Eliott et Jude... Il tombe de haut ! Spoiler de l'épisode 550 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.