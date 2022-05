ITC - [SPOILER] - Louis veut tuer Salomé !

Depuis l’accident, Claire est toujours dans le coma et les médecins commencent à s’inquiéter de son état. Louis est mort d’inquiétude et prend Salomé pour responsable de tout. Il est prêt à tout pour se venger et serait prêt à la tuer ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.