ITC - [SPOILER] - Malik découvre l’identité d’Ophélie !

Billie? Ophélie? Malik expose ses arguments à Souleymane et Solal, mais il en est sûr : Billie et Ophélie, rencontrée sur une application de rencontre, ne sont qu’en fait une seule et même personne ! Tom, le chéri de Billie a peut-être du souci à se faire… Spoiler de l'épisode 752 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.