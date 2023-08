ITC - [SPOILER] - Maya tente sa chance avec Ethan !

A l'institut, Maya apprécie de plus en plus Ethan. Elle lui propose de prendre un verre. Mais, Ethan n'était pas dispo. Maya baisse les bras. Heureusement que Salomé et Léonard sont là pour la rebooster et lui redonner confiance. Une nouvelle histoire d'amour est sur le point de naître ? Affaire à suivre ! Spoiler de l'épisode 726 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.