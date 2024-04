ITC - [SPOILER] - Mehdi confronte et frappe Anthony

Mehdi est à bout et sent plus que jamais qu'Hortense lui échappe. Le pâtissier confronte Anthony et perd complètement le contrôle face aux provocations de son rival. Spoiler de l'épisode 899 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.