ITC - [SPOILER] - Mehdi fait sa demande en mariage !

Inspire, expire, inspire, expire... Vous aussi vous seriez stressé ! Mehdi est sur le point d'offrir à Hortense le plus beau des cadeaux... Bon, il n'a pas le genou à terre et le grand discours, mais, Mehdi fait sa demande en mariage ! On en connaît une qui est surexcitée... Spoiler de l'épisode 697 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.