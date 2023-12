ITC - [SPOILER] - Nouveau concept à l’institut !

Hortense finalise la décoration du sapin de Noël ! Elle embarque Duchesnay dans son aventure… et pas que ! L'arbre à vœux est à la disposition de l'Institut Auguste Armand... On a hâte de découvrir les souhaits les plus secrets des membres de l'institut ! Spoiler de l'épisode 815 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.