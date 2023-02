ITC - [SPOILER] - Quelle sanction pour Charlène ?

On en connait qui se sont fait virer pour moins que ça. Charlène est démasquée. Teyssier père et mère sont furax. Tricher, c'est moche, mais piquer les recettes d'un autre élève, c'est encore plus moche. On a hâte de découvrir les sanctions. Spoiler de l'épisode 601 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.