ITC - [SPOILER] - Quentin est-il vraiment dangereux ? REPONSE

Quentin et Maya se promènent dans la forêt. Les deux chefs ne cessent de se charier ! L'heure est aux regrets et aux excuses. Soudain, Léonard, Malik et Jim viennent porter secours à Maya... Spoiler de l'épisode 948 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.