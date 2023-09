ITC - [SPOILER] - Qui a dévoilé le secret de Teyssier ?

Teyssier est fou de rage… Clotilde Armand est au courant que le chef a perdu le goût et l’odorat. Seules Constance, sa femme et Anaïs étaient au courant pour son secret. Il en est sûr : la jeune cheffe a tout balancé ! Il s’en prend violemment à elle. Salomé ne peut s’empêcher d’intervenir et défendre sa meilleure amie… Spoiler de l'épisode 754 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.