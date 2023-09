ITC - [SPOILER] - Rien ne va plus dans la brigade de Kelly !

Alors que Ambre a choisi, sur un coup de tête, Carla, pour les accompagner en tant que commis… Au sein de la brigade, la première année fait des étincelles… Carla qui n’accepte pas l’autorité de Kelly, est virée de la brigade… enfin non, c’est ELLE qui part… On dirait qu’Ambre a fait une petite erreur de casting sur ce coup… Ambre et Kelly sont donc à la recherche d’un nouveau commis ! Spoiler de l'épisode 761 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.